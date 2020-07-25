На Николаевщине задержали директора коммунального предприятия: требовал взятку в $20 тысяч
Руководителя КП задержали следователи СБУ
Руководителя КП задержали следователи СБУ
В городе Первомайск (Николаевская область) задержали руководителя местного коммунального предприятия на взятке в 20 тысяч долларов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, директор КП "Город будущего" Андрей Приходько требовал у местного предпринимателя 20 тысяч долларов США за заключение договора на длительное пользование земельным участком, который находится на балансе коммунального учреждения.
Как отмечается, на данном земельном участке предприниматель планировал установить торговые точки.
Напомним, ранее на Киевщине задержали на взятке чиновника геммологического центра.
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