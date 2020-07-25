В центре Киева стреляли по студентам из Азербайджана

Молодые люди получили огневые ранения

Молодые люди получили огневые ранения

Фото: Нацполиция

Сегодня ночью двое иностранных студентов из Азербайджана получили огнестрельные ранения из-за конфликта с незнакомцем. Происшествие произошло на столичном Печерске возле ресторана "Монтекки и Капулетти".

Как передает RegioNews, о деталях обстрела информирует полиция Киева.

"Сегодня ночью в 2:30 в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении полиции.

Так, во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное учреждение. Однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи.

Отмечается, что на месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее под многоэтажкой в Киеве произошла драка со стрельбой. Пострадали студенты из Конго.