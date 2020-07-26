У Львівській області поліцейський збив пішохода і втік з місця події

Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та перебуває у комі

Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та перебуває у комі

Фото: flickr

У Львівській області працівник одного із територіальних підрозділів поліції наїхав на пішохода та втік з місця ДТП.

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції, передає RegioNews.

Відомо, що ДТП сталася у селі Верчани пізно вечері 19 липня, проте повідомили про неї лише зараз. Особу поліцейського встановили лише за декілька днів.

Потерпілий внаслідок наїзду отримав відкриту черепно-мозкову травму і перелом черепа. Наразі він перебуває в реанімації у комі.

23 липня керівник поліції Львівщини Василь Віконський прийняв рішення звільнити правоохоронця та передав матеріали службового розслідування до ДБР", - йдеться в повідомленні.

Поліцейському загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка, легковик і маршрутка.