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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
26 липня 2020, 16:15 2

У Львівській області поліцейський збив пішохода і втік з місця події

26 липня 2020, 16:15 2
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Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та перебуває у комі
Потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму та перебуває у комі
Фото: flickr
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У Львівській області працівник одного із територіальних підрозділів поліції наїхав на пішохода та втік з місця ДТП.

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції, передає RegioNews.

Відомо, що ДТП сталася у селі Верчани пізно вечері 19 липня, проте повідомили про неї лише зараз. Особу поліцейського встановили лише за декілька днів.

Потерпілий внаслідок наїзду отримав відкриту черепно-мозкову травму і перелом черепа. Наразі він перебуває в реанімації у комі.

23 липня керівник поліції Львівщини Василь Віконський прийняв рішення звільнити правоохоронця та передав матеріали службового розслідування до ДБР", - йдеться в повідомленні.

Поліцейському загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, під Києвом сталася смертельна ДТП: зіткнулися вантажівка, легковик і маршрутка.

ДБР злочин ДТП поліція Львівщина
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