Общее авиапространство с ЕС нужно открыть как можно быстрее - Шмыгаль

Этот пункт из программы сотрудничества предыдущих лет до сих пор остается невыполненным

Этот пункт из программы сотрудничества предыдущих лет до сих пор остается невыполненным

Фото: Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель выразил надежду, что в ближайшее время удастся подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews. Во время встречи с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем он выразил надежду, что в ближайшее время начнется совместная работа над декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства. По мнению премьер-министра, стороны должны приложить максимум усилий для реализации задач по программе "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными. Имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", - сказал Шмыгаль. Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - отметил глава правительства. Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, а Украину поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

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