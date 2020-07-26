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26 июля 2020, 16:07 3

Общее авиапространство с ЕС нужно открыть как можно быстрее - Шмыгаль

26 июля 2020, 16:07 3
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Этот пункт из программы сотрудничества предыдущих лет до сих пор остается невыполненным
Этот пункт из программы сотрудничества предыдущих лет до сих пор остается невыполненным
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочего визита в Брюссель выразил надежду, что в ближайшее время удастся подписать соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Во время встречи с представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем он выразил надежду, что в ближайшее время начнется совместная работа над декларацией Шестого Саммита Восточного партнерства.

По мнению премьер-министра, стороны должны приложить максимум усилий для реализации задач по программе "20 достижений до 2020 года", которые до сих пор остаются невыполненными.

Имею в виду подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве. Необходимо найти возможность подписать это соглашение с Украиной как можно скорее", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина рассчитывает на поддержку Европейской Комиссии в этом вопросе.

Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок", - отметил глава правительства.

Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, а Украину поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Кабмин авиасообщение авиаперелеты Денис Шмыгаль экономика Евросоюз
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