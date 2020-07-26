Спільний авіапростір з ЄС треба відкрити якомога швидше - Шмигаль

Цей пункт із програми співпраці попередніх років досі залишається невиконаним

Цей пункт із програми співпраці попередніх років досі залишається невиконаним

Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя висловив надію, що найближчим часом вдасться підписати угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Під час зустрічі із представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем він висловив сподівання, що найближчим часом розпочнеться спільна робота над декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.

На думку Прем’єр-міністра, сторони мають докласти максимум зусиль для реалізації завдань із програми "20 досягнень до 2020 року", які досі залишаються невиконаними.

Маю на увазі підписання Угоди про спільний авіаційний простір. Необхідно знайти можливість підписати цю угоду з Україною якомога швидше", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна розраховує на підтримку Європейської Комісії в цьому питанні.

Це сприятиме подальшому розвитку української авіаційної галузі, збільшенню кількості польотів та пасажирських перевезень", - зазначив очільник Уряду.

Нагадаємо, раніше Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, а Україну поділили на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону.