Кабмин опубликовал список основных запретов на время карантина

Всего в списке пять запретов

Всего в списке пять запретов

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины в своем постановлении №641 "Об установлении карантина..." опубликовал список из пяти обязательных запретов, которых необходимо придерживаться украинцам на время действия карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на правительственный портал.

Так, на период действия карантина на территории Украины запрещается:

1. Нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

2. Нахождение на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица.

3. Самовольно покидать места самоизоляции, обсервации.

4. Пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования, выданного страховой компанией, которая зарегистрирована в Украине, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

5. Пересечение КПВВ на/в временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и городе Севастополя иностранцами и лицами без гражданства без имеющегося полиса (свидетельства, сертификата) страхования (условия пункт 4).

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа, а Украину поделили на четыре цветные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.