В зоне ООС зафиксировано 15 обстрелов, обошлось без потерь - штаб

Боевики продолжают вести огонь, в том числе из тяжелого вооружения

Боевики продолжают вести огонь, в том числе из тяжелого вооружения

Фото: flickr

По состоянию на 26 июля в районе проведения ООС зафиксировано 15 фактов нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Известно, что обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельске, Лебединское, Опытное и Водяное.

В большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм. В отдельных случаях оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм. Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", - говорится в сообщении.

По данным штаба, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали.

Также сообщается, что подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня, который должен вступить в силу с полуночи 27 июля.

Для этого дополнительный контроль за подразделениями будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира", - сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что в случае нарушения договоренностей противником, Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы", - сообщили в штабе ООС.

Напомним, вчера боевики также использовали запрещенные вооружение, зафиксировано 9 обстрелов, потерь нет.