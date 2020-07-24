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24 июля 2020, 17:55 1

Украина будет предлагать "нормандской четверке" модернизацию Минских соглашений

24 июля 2020, 17:55 1
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Это произойдет, если действующие Минские соглашения не выполнят в 2020 году
Это произойдет, если действующие Минские соглашения не выполнят в 2020 году
Фото: liga.net
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Украина будет предлагать лидерам стран "Нормандского формата" поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.

Об этом сообщил вице-премьер, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников, пишет RegioNews со ссылкой на журнал "Фокус".

Президент называл срок - один год, в 2020-м он истекает. Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. Относительно условий, которые нереально выполнить, будем просить лидеров "Нормандии" поддержать их модернизацию", - сказал Резников.

По мнению вице-премьера, европейские партнеры сейчас жалеют, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в частности с текстом "Минска", с жесткими обязательствам, которые Украине было предложено взять на себя".

Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательства в наш суверенитет", - подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что после прихода к власти Владимира Зеленского "Минск" перезапустился, и украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в тело", которое находится в коме, и таким образом постараться остановить войну.

Запад это видит, понимает. И если "Минск" снова не закончится тем, что записано в Минских соглашениях - проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, вывода иностранных войск, - тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ закончить эту войну", - пояснил он.

Напомним, вчера Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня должны подписать все члены "Нормандской четверки".

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Донбасс война Нормандский формат Минск минские соглашения Алексей Резников
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