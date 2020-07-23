Соглашение о прекращении огня должны подписать все члены "Нормандской четверки" - Зеленский

По мнению президента, это повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей

По мнению президента, это повысит его статус и увеличит шансы на соблюдение достигнутых договоренностей

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля должно быть подписано всеми лидерами стран «Нормандской четверки».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Этот документ сейчас ожидает подписания всех сторон Нормандской группы. Верю в то, что все стороны – Украина, Франция, Германия и РФ подпишут, и с 27 числа, верю, что может наступить момент, когда будет устойчивое прекращение огня", – сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ возле КПВВ "Станица Луганская".

Президент отметил, что соглашение будет подписано лидерами стран "Нормандской четверки", что повышает статус этих договоренностей.

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что достигнутые договоренности не лишают украинских военных возможности для самозащиты.

Относительно деталей достигнутых договоренностей о постоянном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе, то, по словам Президента, их отдельно будет нарабатывать ТКГ в рамках Минского формата.

Это обобщенное заявление, детально по этому заявлению мы должны просто идти в Минском формате – есть такая договоренность. В Минском формате детально все должно быть выписано: каждый человек, кто отвечает, когда, как передается эта информация. То есть, это будет отдельная история, она очень длинная", – отметил глава государства.

Напомним, на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе, начиная с 27 июля.