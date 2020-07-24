Україна пропонуватиме "нормандській четвірці" модернізацію Мінських угод

Це станеться, якщо чинні Мінські угоди не виконають у 2020 році

Це станеться, якщо чинні Мінські угоди не виконають у 2020 році

Фото: liga.net

Україна пропонуватиме лідерам країн "Нормандського формату" підтримати модернізацію Мінських угод, якщо у 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.

Про це повідомив віцепрем'єр, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, пише RegioNews з посиланням на журнал "Фокус".

Президент називав термін - один рік, у 2020-му він спливає. Думаю, у будь-якому разі мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань має залишитися. Стосовно умов, які нереалістично виконати, проситимемо лідерів "Нормандії" підтримати їх модернізацію", - сказав Резніков.

На думку віцепрем'єра, європейські партнери нині шкодують, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, зокрема з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".

Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", - наголосив він.

Віце-прем'єр зазначив, що після приходу до влади Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився, і українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло", що перебуває в комі, й у такий спосіб постаратися зупинити війну.

Захід це бачить, розуміє. І якщо "Мінськ" знову не закінчиться тим, що записано в Мінських угодах - проведенням виборів під українським прапором, за українськими законами, відновленням суверенітету, територіальної цілісності, узяттям контролю над кордоном, виведенням іноземних військ, - тоді доведеться чесно сказати: "Ми зробили все, що могли, але немає політичної волі РФ закінчити цю війну", - пояснив він.

Нагадаємо, учора Володимир Зеленський заявив, що угоду про припинення вогню мають підписати усі члени "Нормандської четвірки".

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