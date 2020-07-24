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Сутки на Донбассе: боевики 8 раз обстреляли украинских военных
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24 июля 2020, 08:19 3

Сутки на Донбассе: боевики 8 раз обстреляли украинских военных

24 июля 2020, 08:19 3
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Потерь среди украинских защитников нет
Потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, боевики вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Гнутово, Старогнатовки, Новотошковского, а также возле Причепиловки и Орехового.

Для осуществления мер по отражению и сдерживания вооруженной агрессии наши воины умело задействовали дежурные огневые средства и заставили противника свернуть свою преступную активность”, — говорится в сообщении.

По данным разведки, 23 июля украинские защитники ранили двух захватчиков.

За минувшие сутки потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных у Старогнатовки обстреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования боевиков 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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