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Михаил Дяденко руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков [email protected]
24 июля 2020, 09:00 1

Второе дыхание мирного процесса на Донбассе

24 июля 2020, 09:00 1
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В то время, когда скептики рассказывали, почему ситуация на Донбассе не может улучшиться, а «патриоты» критиковали малейшие шаги власти в сторону мирного процесса, команда президента Владимира Зеленского искала любую возможность перезагрузить «Минск»
В то время, когда скептики рассказывали, почему ситуация на Донбассе не может улучшиться, а «патриоты» критиковали малейшие шаги власти в сторону мирного процесса, команда президента Владимира Зеленского искала любую возможность перезагрузить «Минск»
Фото: president.gov.ua
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Информация о полном и всеобъемлющем прекращении, с 27 июля, огня на линии разграничения, договоренность о котором была достигнута 22 июля 2020 года, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, стала настоящей сенсацией на фоне завершения летнего политического сезона.

Фактически, это первый серьезный прогресс в переговорном процессе с декабря, 2019 года. И если удастся существенно сократить или свести к нулю количество обстрелов на протяжении длительного периода времени – это будет действительно важный шаг на пути к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Этот шаг особенно важен на фоне последующего проведения в Украине местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года. Ведь избирательный процесс, который стартует 5 сентября 2020 года, напомнит жителям оккупированных территорий, что существует и другая жизнь – с политической конкуренцией, свободными выборами и возможностью влиять на свою судьбу и судьбу своего родного города/поселка.

Почему, Российская Федерация, представители которой накануне неоднократно заявляли об охлаждении переговорного процесса (и даже намекали, что он зашел в тупик), дали попятную, пока сказать сложно.

Возможно, на фоне внутрироссийских проблем (а волнения в Хабаровском крае – это лишь первая ласточка), а также продления санкций в отношении РФ со стороны Запада, это решение продиктовано необходимостью отказаться от "лишнего балласта" (которым, для России, по факту является содержание т.н. "ДНР/ЛНР").

В любом случае, благодаря эффективной работе украинской делегации, а также неослабевающей поддержке наших международных партнеров в Берлине и Париже, Украина перехватила инициативу и достигла важного преимущества. Теперь, Российской Федерации либо придется идти в фарватере достигнутых договоренностей, либо откровенно продемонстрировать мировому сообществу, что она не заинтересована в реальном урегулировании ситуации на Донбассе со всеми негативными последствиями такого шага.

Но, если, контролируемые РФ, незаконные вооруженные формирования будут придерживаться режима соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, это может стать основой для начала полноценной реализации Минских договоренностей, в первую очередь – начала политического урегулирования, которое возможно только после всеобъемлющей деэскалации, вывода российских подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей. Дальнейший шаг – это проведение на ныне оккупированной территории Донбасса выборов по законодательству Украины, с соблюдением Копенгагенских стандартов ОБСЕ.

Фактически, договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня, демонстрирует, что президент и его команда делают все возможное, чтобы достичь результата, а не тормозить мирный процесс, превращая его в вялотекущий обмен взаимными обвинениями, как это происходило при президентстве Порошенко.

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