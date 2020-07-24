Разминирование Донбасса: Россия отказывается утвердить 13 участков
Украинская сторона обеспокоена тем, что Россия отказывается утвердить уже согласованные 13 участков для разминирования.
Как передает RegioNews, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.
Он указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".
В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопрос об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе планируют разминировать 13 участков, а в дальнейшем к ним добавить еще 7 участков.
Также сообщалось, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.