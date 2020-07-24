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24 июля 2020, 10:41 3

Разминирование Донбасса: Россия отказывается утвердить 13 участков

24 июля 2020, 10:41 3
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Фото: из открытых источников
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Украинская сторона обеспокоена тем, что Россия отказывается утвердить уже согласованные 13 участков для разминирования.

Как передает RegioNews, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.

Он указал на то, что, публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

В частности, по вине российской стороны практически остановлен на обсуждение вопрос об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе планируют разминировать 13 участков, а в дальнейшем к ним добавить еще 7 участков.

Также сообщалось, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

Донбасс РФ переговоры боевики граница
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