Компания, которую контролирует нардеп Тищенко, причастна к хищениям в "Борисполе" - Гео Лерос

На строительстве паркинга в аэропорту разворовали 37 миллионов гривен из госбюджета

На строительстве паркинга в аэропорту разворовали 37 миллионов гривен из госбюджета

Компания, которую контролирует нардеп Тищенко через Германа Блинова (мужа сёстры Николая Тищенко) разворовала государственные деньги при строительстве многоуровневого паркинга в Борисполе.

Об этом народный депутат Гео Лерос написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

После сообщения о том, кто контролирует компанию, фигурирующую в уголовном деле, Лерос объяснил, почему СБУ не упомянуло при этом о Николае Тищенко и Германе Блинове:

… новость в том, что СБУ делает вид, что в этой схеме нет ни самого Тищенко, ни его родственника. После провала Баканова в Луцке, СБУ решили убить двух зайцев: первыми добраться до этого дела, чтоб другое ведомство не провело обыски первее, а также показать иллюзию бурной деятельности. Как можно было по этому делу не провести обыски у Блинова и Тищенко? Ответ прост - Баканов и есть плоть Офиса президента, - считает Гео Лерос.

Также нардеп считает, что назначение Николая Тищенко в парламенте на должность заместителя председателя транспортного комитета было не случайным:

Ермак не зря поставил Тищенко замом транспортного комитета.... Вспомните как он сразу после избрания нардепом вызывающе вёл себя на выездном заседании транспортного комитета в Борисполе. Таким образом он везде пытается взять на испуг руководителей госпредприятий, заставить учитывать его интерес. Коля "Оболонский" (кличка Николая Тищенко в криминальных кругах – ред.) в привычной для себя манере ставит людей на счётчик, а потом носит в Офис президента коробки", - подытожил Гео Лерос.

Компания, которую контролирует нардеп Тищенко через Германа Блинова (мужа сёстры Тищенко) разворовала государственный... Опубліковано Geo Leros Пʼятниця, 24 липня 2020 р.

Напомним, вчера стало известно о том, что СБУ выявила крупную растрату на реконструкции аэропорта "Борисполь" .