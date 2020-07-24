Компанія, яку контролює нардеп Тищенко, причетна до розкрадання у "Борисполі" - Гео Лерос

На будівництві паркінгу в аеропорту розікрали 37 мільйонів гривень з держбюджету

На будівництві паркінгу в аеропорту розікрали 37 мільйонів гривень з держбюджету

Компанія, яку контролює нардеп Тищенко через Германа Блінова (чоловіка сестри Миколи Тищенка) розкрадала державні гроші при будівництві багаторівневого паркінгу в Борисполі.

Про це народний депутат Гео Лерос написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Після повідомлення про те, хто контролює компанію, що фігурує у кримінальній справі, Лерос пояснив, чому СБУ не згадало при цьому про Миколу Тищенка і Германа Блінова:

... новина в тому, що СБУ робить вигляд, що в цій схемі немає ні самого Тищенко, ні його родича. Після провалу Баканова в Луцьку, СБУ вирішили вбити двох зайців: першими дістатися до цієї справи, щоб інше відомство не провело обшуки раніше, а також показати ілюзію бурхливої діяльності. Як можна було по цій справі не провести обшуки у Блінова і Тищенко? Відповідь проста - Баканов і є плоть Офісу президента, - вважає Гео Лерос.

Також нардеп вважає, що призначення Миколи Тищенка в парламенті на посаду заступника голови транспортного комітету було не випадковим:

Єрмак не даремно поставив Тищенко заступником транспортного комітету.... Згадайте як він відразу після обрання нардепом зухвало поводився на виїзному засіданні транспортного комітету у Борисполі. Таким чином він скрізь намагається залякати керівників держпідприємств, змусити враховувати його інтерес. Коля "Оболонський" (прізвисько Миколи Тищенка в кримінальних колах – ред.) у звичній для себе манері ставить людей на лічильник, а потім носить в Офіс президента коробки", - підсумував Гео Лерос.

Компанія, яку контролює нардеп Тищенко через Германа Блінова (чоловіка сестри Тищенко) розкрадала державний... Опубліковано Geo Leros П'ятниця, 24 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що СБУ виявила велику розтрату на реконструкції аеропорту "Бориспіль" .