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Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой
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23 июля 2020, 16:52 3

Швейцария выделила 1,4 миллиона франков на обеспечение Донбасса водой

23 июля 2020, 16:52 3
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Деньги пойдут на реагенты для очистки воды
Деньги пойдут на реагенты для очистки воды
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Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга во время поездки на Донбасс посетили коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

Владимир Зеленский приветствовал новую швейцарскую Программу сотрудничества с Украиной на следующие три года, согласно которой на нужды "Воды Донбасса" в 2020 году выделено 1,4 млн швейцарских франков.

Сегодня мы с мадам Президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарской Конфедерации – это 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Одна доставит средства личной защиты в центральную больницу Славянска. А еще одна – гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь. Сегодня я искренне благодарен нашим швейцарским друзьям за важную и ценную помощь", – отметил Зеленский.

Напомним, сегодня утром, 23 июля президент Зеленский отправился в рабочую поездку на Донбасс с президентом Швейцарии.

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