В Днепре коммерческую структуру подозревают в финансировании сепаратизма

Участники схемы перечисляли деньги на территорию оккупированного Крыма

Участники схемы перечисляли деньги на территорию оккупированного Крыма

Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, относительно финансирования сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 года коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму свыше 28 млн грн.

В рамках уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн грн на фиктивные предприятия. Среди них есть зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, На Харьковщине разоблачили незаконные поставки медсредств в ОРДЛО.