В Днепре коммерческую структуру подозревают в финансировании сепаратизма
Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, относительно финансирования сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 года коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму свыше 28 млн грн.
В рамках уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн грн на фиктивные предприятия. Среди них есть зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.
В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия.
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