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22 июля 2020, 20:37 1

В Днепре коммерческую структуру подозревают в финансировании сепаратизма

22 июля 2020, 20:37 1
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Участники схемы перечисляли деньги на территорию оккупированного Крыма
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Служба безопасности Украины расследует обстоятельства, относительно финансирования сепаратизма менеджментом одной из коммерческих структур Днепра.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 года коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму свыше 28 млн грн.

В рамках уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали, что после получения оплаты по договору участники схемы перечислили более 7 млн грн на фиктивные предприятия. Среди них есть зарегистрированные на лиц, причастных к сепаратистской деятельности, которые постоянно проживают на временно оккупированной территории АР Крым.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, На Харьковщине разоблачили незаконные поставки медсредств в ОРДЛО.

финансирование СБУ деньги уголовное дело сепаратизм Днепр
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