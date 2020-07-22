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22 июля 2020, 15:16 3

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

22 июля 2020, 15:16 3
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Новое ведомство позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности
Новое ведомство позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины принял постановление о создании нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании, передает RegioNews.

Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности промышленности. Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства.

По его словам, работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным министерством.

Как отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, целью принятия соответствующего акта "является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях".

Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

14 июля Правительство повторно внесло в Раду постановление о назначении вицепремьера по промышленной политике.

Кабмин закон Денис Шмыгаль экономика промышленность Министерство
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