Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Новое ведомство позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности

Новое ведомство позволит обеспечить стабильное развитие стратегических отраслей промышленности

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины принял постановление о создании нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании, передает RegioNews.

Необходимо создать новое министерство. Этот вопрос давно назрел. И важно сегодня расставить правильные приоритеты. Это должны быть новые подходы к развитию обширности промышленности. Сегодня официально мы дадим старт созданию министерства", - отметил глава правительства.

По его словам, работа в этом направлении не ограничится одним новосозданным министерством.

Как отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, целью принятия соответствующего акта "является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях".

Напомним, 10 июля на сайте парламента появилось постановление о назначении Олега Уруского вице-премьером - министром по ОПК. Документ направили на рассмотрение комитета.

14 июля Правительство повторно внесло в Раду постановление о назначении вицепремьера по промышленной политике.