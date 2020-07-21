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21 июля 2020, 17:11 2

Парламент принял за основу законопроект об "инвестиционной няне"

21 июля 2020, 17:11 2
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Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата
Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата
Фото: Слово и Дело
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Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

Законопроектом предусматривается закрепление статуса госучреждения, в состав которой входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т. п) за средства государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять минимум эквивалент 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году. Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Также законопроектом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключаться между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, 1 июля у президента представили проект закона об "инвестиционной няне".

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