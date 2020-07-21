Нардепы готовят представление в Конституционный суд об отмене нового перечня районов

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

Подписал представление в Конституционный Суд с требованием отменить новый перечень районов. 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых. Но согласно концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на первом этапе сначала предполагалось законодательное урегулирование новой системы административно-территориального устройства и только после этого моделирования административно-территориальных единиц", - написал Гончаренко.