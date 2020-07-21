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21 июля 2020, 17:00 2

Нардепы готовят представление в Конституционный суд об отмене нового перечня районов

21 июля 2020, 17:00 2
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Фото из открытых источников
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Народные депутаты собирают подписи под представлением в Конституционный Суд с требованием отменить новый перечень районов Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, пишет RegioNews.

Подписал представление в Конституционный Суд с требованием отменить новый перечень районов. 17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления о ликвидации 490 существующих районов и создание вместо них 136 новых. Но согласно концепции реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на первом этапе сначала предполагалось законодательное урегулирование новой системы административно-территориального устройства и только после этого моделирования административно-территориальных единиц", - написал Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада приняла правительственное Постановление № 3650 о ликвидации и образования районов.

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