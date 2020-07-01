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01 июля 2020, 09:34 2

У президента представили проект закона об "инвестиционных нянях"

01 июля 2020, 09:34 2
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Закон должен стимулировать поступление инвестиций в страну
Закон должен стимулировать поступление инвестиций в страну
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций - так называемый закон об "инвестиционных нянях".

Как информирует RegioNews, об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал "инвестиционными нянями".

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - подчеркнула Ковалив.

Помимо этого, инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - отметила Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал внесение в парламент законопроекта об "инвестиционной няне".

Офис генпрокурора ВР бюджет инвестиции законопроект
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