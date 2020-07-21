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21 липня 2020, 17:11 1

Парламент прийняв за основу законопроект про "інвестиційну няню"

21 липня 2020, 17:11 1
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Відповідне рішення підтримали 244 народних депутати
Фото: Слово і Діло
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Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №3760 про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, поданий президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише RegioNews з посиланням на УНН.

Законопроектом передбачається закріплення статусу держустанови, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабміном на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Законопроект встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг шляхом будівництва/реконструкції деякої інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв’язку, інженерні комунікації тощо) за кошти держави. При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проект.

Зазначається, що розмір інвестицій у проект має становити щонайменше еквівалент 30 млн євро. У процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення щонайменше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній галузі в регіоні у попередньому календарному році. Строк реалізації проекту не має перевищувати 5 років.

Також законопроектом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в межах здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Нагадаємо, 1 липня у президента представили проєкт закону про "інвестиційні няні".

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