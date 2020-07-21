Под Радой в депутата от ОПЗЖ Волошина бросили яйцо с зеленкой

Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное красящим веществом

Полиция задержала мужчину, который бросил яйцо, начиненное красящим веществом

Фото: radiosvoboda.org

При входе в Верховную Раду облили зеленкой народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Олега Волошина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Когда напавшего скрутили правоохранители, Волошин подбежал и ударил его кулаком по лицу.

Отмечается, что инцидент произошел после пятничного заявления Волошина об "отсутствии сувернитета в Украине". Депутата хотели наказать за то, что он "подвергает сомнению суверенитет Украины".

Поскольку рядом в это время проходил другой нардеп, Александр Кабанов от "Слуги народа", ему также немного перепало.

Після п‘ятничної заяви депутата ОПЗЖ Олега Волошина про "відсутність сувернітету" в України, його ось так сьогодні зустріли під ВР pic.twitter.com/3WsEXgQflb — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 21, 2020

Напомним, 17 июля Олег Волошин, выступая с трибуны Верховной Рады, заявил, что "специально" не пришел на торжественное собрание парламента по поводу 30-й годовщины объявления государственного суверенитета Украины, так как считает, что суверенитет "полностью отдан внешнему управлению".

Ранее сообщалось, что руководителя Харьковской организации "ОПЗЖ" облили зеленкой.