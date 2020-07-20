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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 июля 2020, 14:00 6

Задержание экс-главы "Укравтодора" Новака: в НАБУ рассказали подробности дела

20 июля 2020, 14:00 6
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Новак использовал свою должность, чтобы получать взятки от фирм, которые строили в Украине дороги
Новак использовал свою должность, чтобы получать взятки от фирм, которые строили в Украине дороги
Фото: flickr
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НАБУ совместно с польскими коллегами еще в 2019 году начало расследование деятельности должностных лиц "Укравтодора", которые разворовывали средства международных организаций, выделенные для ремонта дорог в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил председатель НАБУ Артем Сытник, передает RegioNews.

Параллельно с этим процессом примерно такое же расследование происходило и в Польше. В ноябре 2019 года была создана международная совместная следственная группа", - рассказал председатель НАБУ.

Он добавил, что в Киеве, Львове и на территории Польши проводятся более 50 обысков по этому делу, а также привлечены к уголовной ответственности 4 человек.

Преступные действия фактически начинались на территории Украины, а заканчивались и предмет неправомерной выгоды получался уже на территории другого государства. Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", - добавил Сытник.

Он уточнил, что будут избраны меры пресечения в отношении причастных лиц, заблокированы и арестованы средства и активы этих лиц на территории Украины и Польши.

Также НАБУ в рамках производства о коррупции Новака исследует тендеры на общую сумму 270 миллионов евро.

По данным САП, события, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. В Ведомстве рассказали, что Новак за денежное вознаграждение решал проблемы компаний, которые выполняли строительство дорог, но не могли выполнить его до конца.

Он помогал им продлевать договоры и избегать штрафных санкций

На территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юрлица, или наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом легализовали средства", - рассказали в САП.

Напомним, 20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Позже НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве и Львове.

НАБУ Артем Сытник задержание Укравтодор Славомир Новак
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