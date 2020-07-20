У Києві та Львові тривають обшуки у справі "Укравтодору": що відомо на цей час

У НАБУ анонсували розкриття деталей справи

У НАБУ анонсували розкриття деталей справи

Фото: flickr

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦАБ) та Окружною прокуратурою здійснюють санкціоновані обшуки в Києві, Львові та на території Польщі у рамках спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Про це пише RegioNews з посиланням на НАБУ.

За даними НАБУ, слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах "Укравтодору", компаній-учасниць тендерів державного агентства, а також за місцем проживання колишніх посадових осіб Державного агентства та громадян Польщі - ймовірних учасників злочинної організації.

Раніше прес-секретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин написав у своєму Twitter про затримання ЦАБ за обвинуваченням у корупції екс-голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака.

Окрім нього, затримано також колишнього командира військової частини 2305 "ГРОМ" Даріуша Завадку (Dariusz Zawadka) і підприємця з Гданська.

Як зазначено в повідомленні на сайті Центрального антикорупційного бюро Польщі, затриманих доставлять у прокуратуру, де їм буде висунуто обвинувачення. "Розслідування здійснюють одночасно ЦАБ і районна прокуратура у Варшаві, а також САП у Києві та НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Викриття злочинної групи, очолюваної екскерівником Укравтодору, стало результатом першої () в історії антикорупційних органів України міжнародної українсько-польської слідчої групи. Як виявилося, спільна слідча група НАБУ, #САП та CBA - Centralne Biuro Antykorupcyjne діє з листопада 2019 року, а координує її #Євроюст (Європейська організація з питань юстиції, з якою #НАБУ започаткувало співпрацю ще у 2016 році, https://bit.ly/3eKlR97). Тож, сьогоднішній інфопривід зобов’язує нас розповісти більше про міжнародну слідчу групу як унікальний формат транскордонного співробітництва Що таке міжнародна спільна слідча група? Це —дієвий інструмент міжнародного права, який дозволяє правоохоронним органам різних країн діяти максимально ефективно, швидко та злагоджено для досягнення спільних цілей. Як врегульована діяльність спільних слідчих груп? Така діяльність передбачена Конвенцією ООН проти корупції, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах. В Україні питання вказаного інституту також врегульовано нормами КПК України. Яка історія діяльності таких груп в Україні? Не тільки для НАБУ та САП, а й для інших правоохоронних органів України — це перший досвід досягнення успішних результатів розслідування корупційних злочинів у складі міжнародної спільної слідчої групи. Як почалася співпраця НАБУ та ЦБА? Розслідування фактів діяльності злочинної групи для одержання неправомірної вигоди від представників компаній у сфері дорожнього господарства НАБУ здійснює з вересня 2019 року. Після того, як з’ясувалося, що наведені факти також розслідує Центральне бюро антикорупційне Польщі, в листопаді 2019 року створено спільну слідчу групу. До складу групи від України увійшли детективи НАБУ та прокурори САП, від Польщі — працівники Центрального антикорупційного бюро та Окружної прокуратури міста Варшави. НАБУ дякує польським колегам за професіоналізм та самовідданість спільній справі. Загалом же співпраця НАБУ та ЦБА започаткована ще у 2016 році: https://bit.ly/3eKAgSJ Якою була роль Євроюсту? Саме Євроюст організував створення спільної слідчої групи, координував спільні наради та інші види комунікації, надавав методичні рекомендації та поради щодо взаємодії НАБУ та ЦБА. Чим унікальна діяльність українсько-польської слідчої групи? Злочини відбувалися на території двох держав: розпочиналися в Україні (колишній керівник Укравтодору використовував своє службове становище в Україні і висловлював прохання про отримання неправомірної вигоди), а завершувалися у Польщі (безпосередньо отримання неправомірної вигоди). Від ефективного і швидкого обміну інформацією між слідчими органами повною мірою залежав отриманий результат. Який висновок можна зробити? Кордони та відстані, юрисдикції різних держав, посади та статуси не дадуть уникнути кримінальної відповідальності за вчинення корупційних дій. Опубліковано НАБУ Понеділок, 20 липня 2020 р.

Вже відомо, що ексголова Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак для маскування походження неправомірної вигоди реєстрував у Польщі на імена довірених йому осіб підприємства, статутний капітал яких поповнювався коштами учасників тендерних процедур.

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, дотепер встановлено створення двох таких підприємств на території Польщі.

При цьому Холодницький зазначив, що в жовтні 2017 року банківські рахунки підконтрольної особи було поповнено двома траншами на суму EUR20 тисяч і EUR50 тисяч, а також було передано готівку на суму $49 тисяч, які в подальшому було внесено в статутний фонд одного з підприємств.

Окрім того, за його даними, Новак протягом травня-серпня 2018 року заявив одному з учасників тендерних процедур про необхідність платити йому по EUR45 тис. щомісяця, перераховуючи протягом двох років ці кошти на рахунки компанії, зареєстрованої на Кіпрі, під виглядом надання фіктивних консультаційних послуг.

Цьому самому суб'єкту тендерних процедур було оголошено вимогу заснувати на території Польщі загальне підприємство зі статутним капіталом 1 млн злотих (понад 8 млн грн), 50% якого мало б належати йому через підставних осіб.

Виявлення та викриття системної корупції в діяльності "Укравтодору" це лише перший крок. Наступний - це ревізія вартості та якості робіт", - написав Холодницький.

ПРО СПІЛЬНУ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКУ ОПЕРАЦІЮ І УКРАВТОДОР Сьогодні вперше в історії діяльності #САП та #НАБУ за допомогою... Опубліковано Назаром Холодницьким Понеділок, 20 липня 2020 р.

Нагадаємо, 20 липня в Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака за підозрою у корупції.

Згодом НАБУ і САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі провели обшуки в Києві та Львові.