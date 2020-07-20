В Николаеве налоговики обыскивают офис главы местной ячейки "Нашего края"

В партии обыски считают попыткой политического давления со стороны председателя Николаевской ОГА Александра Стадника

В партии обыски считают попыткой политического давления со стороны председателя Николаевской ОГА Александра Стадника

Фото: Наш край

Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте, пишет RegioNews.

Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к председателю Николаевской ОГА Стаднику. Судя по всему, нервы подвели главу области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде, - заявили в партии.

В партии напомнили, что обыски у Кормышкина проводятся уже в пятый раз за последние 5 лет.

Не успела Верховная Рада официально назначить дату местных выборов на 25 октября, как представители власти на местах "отреагировали". Не имея других аргументов, власть в очередной раз прибегает к силовому давлению на политических оппонентов. За последние 5 лет это уже пятые обыски Юрия Анатольевича... Ранее проведенные обыски закончились ничем", – отмечают в партии "Наш край".



Партия обратилась к президенту и руководству ГНСУ с требованием прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от президента относительно преследования оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины относительно действий ее сотрудников.

Напомним, Ексголову Киевской ОГА Присяжнюка избрали руководителем областной ячейки "Нашего края".