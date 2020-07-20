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20 июля 2020, 14:23 14

Депутаты городского совета Черновцов хотят уволить исполняющего обязанности головы

20 июля 2020, 14:23 14
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В горсовет подали проект решения об увольнении с должности секретаря Черновицкого городского совета Василия Продана
В горсовет подали проект решения об увольнении с должности секретаря Черновицкого городского совета Василия Продана
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После того, как Верховный суд по заявлению Василия Продана отстранил Алексея Каспрука от должности мэра города, группа депутатов требует увольнения самого Продана

Об этом сообщил депутат городского совета от "Европейской солидарности" Василий Максимюк, пишет RegioNews.

Ни для кого не секрет, что в Черновцах происходил конфликт двух политических сил и последствия этого конфликта мы видим. Город в запущенном состоянии. До этого время был определенный баланс сил. Городской голова Алексей Каспрук выступал условным предохранителем, который останавливал попытки определенных сил относительно розпорощення земель, городского бюджета, городского коммунального имущества. Сейчас из-за решения Верховного суда такого предохранителя нет", - рассказал Василий Максимюк.

По его словам, чтобы выровнять этот баланс сил необходимо уволить Василия Продана.

Мы считаем, что секретаря городского совета Василия Продана нужно уволить с должности. И для того городской совет должен избрать нового секретаря к проведению местных выборов в октябре, когда придет новая власть", - сказал Василий Максимюк.

Василий Максимюк по проекту решения об увольнении с должности секретаря Черновицкого городского совета.Продана

Опубликовано Европейская Солидарность - Черновцы Понедельник, 20 июля 2020 г.

Напомним, 17 июля Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов.

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