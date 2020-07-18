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18 июля 2020, 16:47 13

Обыски у Комарницкого: полиция обнаружила хищение 80 млн гривен на строительстве Подольского моста

18 июля 2020, 16:47 13
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У фигурантов дела провели 17 обысков
У фигурантов дела провели 17 обысков
Фото: LIGA.net
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Следователи провели 17 обысков у фигурантов уголовного производства относительно хищений бюджетных средств при строительстве столичного Подольского моста.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

"Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли документы, черновые записи и другие носители информации, которая может подтверждать причастность фигурантов к совершению преступления. Вещественные доказательства будут направлены на проведение соответствующих экспертиз", - сказано в сообщении.

Так, для ремонта Подольского моста с 6 фирмами заключили договоры на более чем 4 млрд грн. Деньги перечислили субподрядчикам, но работы так и не начались, а часть средств вывели в тень. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба может достигать более 80 млн грн.

Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", - сказано в сообщении.

Расследование началось еще в мае 2019 года на основании сообщения Государственной аудиторской службы. Фигурантам инкриминируют присвоение, растрату или завладение имуществом. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, накануне вечером сообщалось, что в Киеве вооруженные люди заблокировали бизнес-центр IQ, где расположен офис Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.

обыски Киев хищение офис Денис Комарницкий
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