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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 11:02 5

У работника Донецкой ОГА обнаружили коронавирус

17 июля 2020, 11:02 5
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За прошедшие сутки в области подтвердили четыре случая COVID-19
За прошедшие сутки в области подтвердили четыре случая COVID-19
Фото: flickr
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17 июля в работника Донецкой областной государственной администрации обнаружили заболевание коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает RegioNews.

По его словам, чиновник, а также лица, которые с ним контактировали, были отправлены на самоизоляцию.

Также все сотрудники областной государственной администрации пройдут ПЦР-тестирование.

Кириленко добавил, что в области лабораторно подтвердили четыре новых случая коронавирусной болезни.

Наличие вируса обнаружили у 58-летней жительницы Славянска и в трех краматорцев - 41-летней женщины и двух мужчин - 34 и 63 лет", - написал он.

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Напомним, в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки обнаружили 809 новых инфицированных.

коронавирус карантин чиновники заболевание ОГА Донецк
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