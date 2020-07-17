У работника Донецкой ОГА обнаружили коронавирус

За прошедшие сутки в области подтвердили четыре случая COVID-19

За прошедшие сутки в области подтвердили четыре случая COVID-19

Фото: flickr

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает RegioNews.

По его словам, чиновник, а также лица, которые с ним контактировали, были отправлены на самоизоляцию.

Также все сотрудники областной государственной администрации пройдут ПЦР-тестирование.

Кириленко добавил, что в области лабораторно подтвердили четыре новых случая коронавирусной болезни.

Наличие вируса обнаружили у 58-летней жительницы Славянска и в трех краматорцев - 41-летней женщины и двух мужчин - 34 и 63 лет", - написал он.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, в Украине зафиксировано 57 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки обнаружили 809 новых инфицированных.