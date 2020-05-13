В "Нафтогазе” кадровые изменения: увольняют Витренко
Исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко анонсировал свое увольнение. Должность мужчины сократили, и уже через два месяца он должен покинуть национальную компанию.
Об этом сам Витренко рассказал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Свое увольнение чиновник объяснил слишком успешной работой. Мол, ни борьба с коррупцией, ни разрешение споров с российским "Газпромом” не являются приоритетом нынешней власти, поэтому на руководящие должности хотят назначить политически удобных исполнителей.
К слову, Юрий Витренко заявил, что не является единомышленником руководителя "Нафтогаза” Андрея Коболева. Хотя они оба давно работают в одной команде. Витренко намекнул, что председатель правления НАК "не выдержал испытания властью”. Ну а предыдущие конфликты, как пояснил Витренко, просто скрывали.
Сейчас, как говорит Витренко, его увольнение выгодно самому Коболєву. Он, в свою очередь, является фигурой, которой симпатизируют олигархи и министры. Ну а на чиновников влияют интересы России. Якобы именно поэтому Коболєву продлили контракт без конкурса.
" Мы сами помогли Коболєву создать его имидж. Так, Нафтогаз платит за его личный пиар, но это не главное. Мы хотели изменений во власти. Мы хотели "новые лица". Нам нужно было вместе с властью защищать Украину от российской агрессии. Нам нужно было, чтобы власть проводила реформы, которые могут привести нас в Европу. А потом мы боялись "выносить сор из избы", переживая, что это поможет нашим оппонентам критиковать наш европейский выбор”, - заявил чиновник.
Витренко также призвал различать руководителя и компанию. Якобы его направления работы "Нафтогаза" были успешными, а вот остальные оказалась убыточными. В частности, речь шла о падении собственной добычи и непрозрачной системе вознаграждения.
Тем временем сам Андрей Коболев на обвинения своего коллеги не ответил. В "Нафтогазе” заявления о коррумпированности и внутренний конфликт тоже не прокомментировали.
Напомним, ранее о возможной отставке Витренко заговорили в СМИ. А сам чиновник в начале года решил отсудить у компании свою премию.
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