В Днепре задержали группу серийных грабителей

На счету злоумышленников целый ряд ограблений

На счету злоумышленников целый ряд ограблений

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, подозреваемые - жители города Днепр, они действовали преимущественно на территории Днепропетровской, Запорожской и Полтавской области.

Злоумышленники путем подбора ключа и отжима окон проникали в квартиры и осуществляли кражу ценного имущества. После совершения преступления мужчины оставляли место происшествия на автомобиле OPEL Vectra B (иностранной регистрации)", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и в автомобиле воров.

Полицейские изъяли травматический пистолет Макаров, пистолет EKOL MAJOR, патроны, гранату Ф-1, запал с маркировкой УЗРГМ-2, нож, ювелирные изделия, часы, золотые изделия, закладные на уже сбыте в ломбарды похищенные вещи", - рассказали в полиции.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.