09:51  14 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 638 новых случаев
12:44  14 июля
Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос
12:18  14 июля
На Полтавщине впервые в истории отменили Сорочинскую ярмарку
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 15:02 3

Кабмин повторно внес в Раду постановление о назначении вице-премьера по ОПК

14 июля 2020, 15:02 3
Читайте також українською мовою
Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки
Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в парламент проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Соответствующий проект постановления №3842 был зарегистрирован в Раде 14 июля.

На эту должность предлагают назначить Олега Уруского, сейчас документ рассматривается в профильном Комитете.

Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.

Напомним, Рада сможет назначить местные выборы после изменения границ районов.

Кабмин Верховная Рада Денис Шмыгаль парламент Постановление Олег Уруский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Рада сможет назначить местные выборы после изменения границ районов - Разумков
14 июля 2020, 14:46
Кабмин планирует продлить адаптивный карантин в регионах
14 июля 2020, 13:00
В "Слуге народа" обещают осуществить все кадровые назначения до конца недели
14 июля 2020, 10:43
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »