Кабмин повторно внес в Раду постановление о назначении вице-премьера по ОПК
Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки
Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в парламент проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.
Соответствующий проект постановления №3842 был зарегистрирован в Раде 14 июля.
На эту должность предлагают назначить Олега Уруского, сейчас документ рассматривается в профильном Комитете.
Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.
Напомним, Рада сможет назначить местные выборы после изменения границ районов.
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