Кабмин повторно внес в Раду постановление о назначении вице-премьера по ОПК

Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки

Вчера Правительство отозвалл проект постановления из-за технической ошибки

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль повторно внес в парламент проект постановления о назначении вице-премьер-министра по ОПК.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Соответствующий проект постановления №3842 был зарегистрирован в Раде 14 июля.

На эту должность предлагают назначить Олега Уруского, сейчас документ рассматривается в профильном Комитете.

Назначить Уруского Олега Семеновича на должность вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в документе.

Напомним, Рада сможет назначить местные выборы после изменения границ районов.