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Борислав Береза украинский политик, общественный деятель, фигурант антикоррупционных расследований, бывший народный депутат Украины VIII созыва, с конца февраля по конец декабря 2014 года – представитель «Правого сектора». info@regionews.ua
22 октября 2026, 19:55

Явка с повинной: что не так с признанием Зеленского о Беларуси

22 октября 2026, 19:55
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Никто не ожидал, что они пройдут через Беларусь и двинутся на столицу. Вот почему у нас там не было сильных войск. Это бесспорный факт, – Зеленский
Никто не ожидал, что они пройдут через Беларусь и двинутся на столицу. Вот почему у нас там не было сильных войск. Это бесспорный факт, – Зеленский
Зеленский в подкасте The Diary of a CEO. Фото: скриншот
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Это явка с повинной. Ибо если человек, который является Верховным Главнокомандующим и президентом Украины, говорит, что он не ожидал, то это говорит о трех моментах.

  1. Если не ожидал, то не хватало понимания, опыта и знаний. И действительно, откуда они у шоумена?

  2. Если не ожидал, а тебе говорили другие, например, Главком ВСУ Залужный, но ты не мог поверить в это и игнорировал предупреждения как собственных военных, так и разведки партнеров, то ты признаешь, что то что произошло - является результатом твоих ошибок. И именно ты несешь всю ответственность за это.

  3. Если он не ожидал захода врага со стороны Беларуси и не верил, что Россия начнет полномасштабное вторжение, то это объясняет на что рассчитывал Путин. Он надеялся, что идиот во главе государства не сможет дать отпор и подготовить страну к войне. И в этом его надежды оправдались. Единственное, что он не учел, то это то, что украинские военные будут оказывать сопротивление, а во главе армии будет умный и опытный профессиональный военный.Поэтому у Путина не произошло так, как он надеялся, а Украина выстояли, несмотря на несостоятельность шоумена.

И оно же не стало умнее за это время.

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Украина война Беларусь Зеленский предупреждение
 
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