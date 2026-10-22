В Одесской области уклоняющие "притворялись молоком", чтобы сбежать из Украины

Фото: Госпогранслужба

В Одесской области разоблачили очередной незаконный канал переправки мужчин за границу. Поймались правоохранители сразу десять желающих уехать

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

За логистику отвечал 40-летний житель Молдовы. Он ехал за рулем грузовика DAF в пропуск "Старокозачее". Однако оказалось, что у него были "клиенты": десять пассажиров, скрывавшихся среди паллетов с молоком.

Жителям Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской областей такое путешествие должно было обойтись в сумму, достойную роскошного круиза – от 3 до 15 тысяч долларов с человека.

Правоохранители привлекли компанию "туристов" к ответственности.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина женился на будущей теще ради выезда за границу. Фиктивную пару разоблачили пограничники при попытке уехать из Украины.