Сегодня ночью Путин передал Украине очередной позитивный ответ на предложения о мире

Сегодня ночью Путин передал Украине очередной позитивный ответ на предложения о мире

Последствия атаки на Киев в ночь на 22 октября. Фото: ГСЧС

Трамп прав: Путин, безусловно, хочет мира, в любой момент готов к нему, ежедневно работает ради того, чтобы мир наступил. Только это мир, в котором нам нет места. Неудивительно, что Украина не соглашается на такой мир. Анализируя сценарии завершения войны с помощью методологии форсайта, эксперты назвали этот сценарий "Глобальный ДНР".

Мы хотим жить и не хотим умирать. Кто-то называет это безобразием, кто-то ресентиментом, кто-то неуступчивостью в переговорах. Украину обвиняют в том, что она сама спровоцировала войну -- своей слабостью или, наоборот, настойчивостью в стремлении в ЕС и НАТО, своими притеснениями русского языка, культуры и УПЦ МП (живу в Киеве, где язык и культура звучат свободно, нравится это вам или нет), своей неготовностью терпеть авторитаризм и коррупцию, своей ролью в развале СССР (которую Путин и немало россиян считают "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ столетия"), своей неготовностью признать себя зоной исключительных российских интересов и "младшей сестрой". Своим демонстративным существованием: ходила не в том районе и не так одета. Все это не имеет значения: если есть хищник и жертва, повод найдется. Глявиц, поджог Рейхстага и фсбшный гексоген в российских домах перед Чеченской войной тому свидетельство.

Неготовность Украины капитулировать является занозой в заднице всех глобальных игроков. Она доказывает, что сильный не обязательно побеждает слабого, если слабый борется за правду и защищает собственную жизнь. Давид побеждает Голиафа несмотря на весовую категорию и дорогой бронзовый доспех. Вес, деньги и сила не равны правде и победе. Отсюда такая ненависть Трампа и стремление обесценить Украину рассказами о тысяче танков, которые утонули в грязи в результате ошибки российского генерала. Напомню, что это украинцы выкопали Черное море, в результате чего там затонул крейсер Москва, иначе этого бы не произошло.

Обесценивание нашей стойкости, желания жить и неготовности сдаваться не является для нас новостью. Такие голоса будут слышны снаружи и изнутри. Украина, тем более сильная Украина, никому в мире не нужна, кроме нас. (На самом деле она нужна всем, но в этом еще надо их убедить.)

"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это оставляет не слишком много пространства для компромисса."

Это Голда Меир.

И еще она:

"Лучше получать ноты протеста, чем телеграммы соболезнования."

Ничего нового я не написал, вы это читали много раз. Просто хотел, чтобы вы еще раз задумались.