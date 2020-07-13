На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины

Руководство ОГА оценило риски возможного вторжения России со стороны оккупированного Крыма

Руководство ОГА оценило риски возможного вторжения России со стороны оккупированного Крыма

Фото: из открытых источников

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести заседание относительно усиления комплекса мер на юге Украины.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, сообщает RegioNews.

"Я обратился к аппарата Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплекса мероприятий на юге Украины по усилению возможностей Вооруженных Сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды", - отметил Юрий Гусев.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с Минобороны, Генштабом и с оперативным командованием "Юг”.

Вместе нарабатываем предложения, которые нужны сегодня для наращивания потенциала и усиление сил и средств на юге Украины. Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя украинская армия, ВСУ сильно отличаются от Вооруженных сил образца 2014 года", - рассказал руководитель Херсонской ОГА.

По его словам, временно оккупированные территории обязательно будут возвращены под контроль Украины.

Кроме того, он сообщил, что осенью запланированы совместные с эстонцами обучения в рамках усиления территориальной обороны.

Напомним, в Херсоне самые высокие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо.