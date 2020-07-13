09:49  13 июля
В Украине медики фиксируют значительный спад новых случаев заражения коронавирусом
09:29  13 июля
В трех областях Украины непогода обесточила 23 населенных пункта - ГСЧС
12:56  13 июля
На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины
UA | RU
UA | RU
13 июля 2020, 12:56 11

На Херсонщине просят СНБО усилить меры безопасности на юге Украины

13 июля 2020, 12:56 11
Читайте також українською мовою
Руководство ОГА оценило риски возможного вторжения России со стороны оккупированного Крыма
Руководство ОГА оценило риски возможного вторжения России со стороны оккупированного Крыма
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением провести заседание относительно усиления комплекса мер на юге Украины.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua, сообщает RegioNews.

"Я обратился к аппарата Совета нацбезопасности и обороны с предложением провести отдельное закрытое заседание СНБО, посвященное комплекса мероприятий на юге Украины по усилению возможностей Вооруженных Сил и возможным вызовам, которые несут с собой, в том числе, те климатические изменения, которые сегодня ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды", - отметил Юрий Гусев.

Он добавил, что находится в постоянном контакте с Минобороны, Генштабом и с оперативным командованием "Юг”.

Вместе нарабатываем предложения, которые нужны сегодня для наращивания потенциала и усиление сил и средств на юге Украины. Хочу подчеркнуть, что сегодняшняя украинская армия, ВСУ сильно отличаются от Вооруженных сил образца 2014 года", - рассказал руководитель Херсонской ОГА.

По его словам, временно оккупированные территории обязательно будут возвращены под контроль Украины.

Кроме того, он сообщил, что осенью запланированы совместные с эстонцами обучения в рамках усиления территориальной обороны.

Напомним, в Херсоне самые высокие рейтинги перед выборами у бывшего мэра Владимира Сальдо.

РФ Херсонская ОГА оккупанты Херсон оборона
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Непреодолимые мэры и ОПЗЖ: чего ждать "Слугам народа" на Востоке Украины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Все блоги »