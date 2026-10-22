В Черкасской области столкнулись два грузовика

Фото: полиция Черкасской области

В селе Сигнаевка Звенигородского района Черкасской области 22 октября столкнулись два грузовика — Renault Magnum и MAN. В результате ДТП никто не пострадал

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 12:00. По данным полиции, 31-летний водитель Renault Magnum не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасной скорости движения.

Поэтому он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком MAN.

Полицейские группы реагирования патрульной полиции составили в отношении водителя Renault Magnum административный протокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — за нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств.

Материалы дела направили в суд.

Напомним, что в Звенигородщине Черкасской области грузовой автомобиль Renault Magnum съехал в кювет. Авария произошла 22 октября около 10:30 на автодороге Н-16 между селами Гусаково и Ольховец.