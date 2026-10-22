Обстрел Житомира: восемь пострадавших, среди них двое детей
В Житомире в результате российских обстрелов вечером 22 октября пострадали восемь человек, среди них двое детей. Все пострадавшие госпитализированы. Российский удар повредил частный одноэтажный жилой дом
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
Спасатели обследовали территорию у дома.
Очаги возгорания не обнаружили. К работам также привлекли саперов ГСЧС Житомирской области.
Психологи ГСЧС оказывали помощь людям, оказавшимся на месте происшествия. Кроме спасателей там работали другие экстренные службы и волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста.
Информация о последствиях российских обстрелов уточняется.
Напомним, что в четверг, 22 октября, российские войска нанесли удар по Житомирщине .