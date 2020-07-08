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08 июля 2020, 13:24 22

Зеленский продал землю и недвижимость жене "слуги народа" Юрия Киселя, - НАПК

08 июля 2020, 13:24 22
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Валентина Кисель купила дом и земельный участок президента за почти 13,5 миллиона гривен
Фото: Капитал
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Глава государства внес в декларацию информацию о существенном изменении в имущественном состоянии. Зеленский получил доход на сумму 13,47 млн грн от продажи недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные деклараций Зеленского на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, пишет Regionews.

В документах указано, что 2 июля покупатель Валентина Кисель, супруга замглавы фракции "Слуга народа" Юрия Киселя приобрела у главы государства землю за 1,356 млн грн и не указанное недвижимое имущество за 12,114 млн грн.

В последней поданной полной декларации Зеленский указал, что владеет только одним участком на 1200 кв. м в Иванковичах Киевской области, который купил 11 лет назад за 702 тысячи грн, и расположенным там домом (354 кв. м), приобретенным 12 лет назад за 815 тысяч грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине продают авто, на котором ездил Зеленский.

Владимир Зеленский земля декларации продажа Дом Кисель Юрий
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