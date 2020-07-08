Кандидатов в мэры от "Слуги народа" вероятно будут проверять на полиграфе

Проверка будет происходить по добровольному согласию претендента

Проверка будет происходить по добровольному согласию претендента

Фото из открытых источников

Об этом на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Василий Мокан.

Комментируя вопрос о подготовке к местным выборам, нардеп заметил:

Безусловно, партия "Слуга народа" планирует выдвигать кандидатов в областных центрах в том числе. Сейчас проходит процесс подбора наиболее рейтинговых и наиболее подходящих кандидатур. Хотя считаю, что чем выше будет конкуренция на местных выборах, тем качественнее будут избраны представительные органы на местах, и в рамках децентрализации это, наверное, очень хорошо".

Также, рассказывая о критериях подбора кандидатов, Мокан не исключил проверок на полиграфе претендентов на должности городских голов.

Не думаю, что это будет массово, потому что законодательство такого требования не содержит. Не исключаю, что по желанию кандидатов или партийных организациях на местах по добровольному согласию будет проведен (проверку на полиграфе. - ред.). Цель понятна – подобрать наиболее честных, добропорядочных и самых качественных кандидатов на местных выборах", – отметил Василий Мокан.

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