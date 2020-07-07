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07 июля 2020, 11:09 6

Под КСУ проходит пикет против вмешательства в закон о языке

07 июля 2020, 11:09 6
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Депутаты Ивано-Франковского городского совета устроили акцию в поддержку языкового закона
Депутаты Ивано-Франковского городского совета устроили акцию в поддержку языкового закона
Фото: Укринформ
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Под стенами Конституционного Суда Украины, где продолжается рассмотрение конституционности языкового закона", собрались депутаты Ивано-Франковского городского совета, которые считают, что власть не должна "манипулировать государственными символами и ценностями".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Мы считаем, что украинский язык должен быть государственным и ни суд, ни президент, никто при власти не должен манипулировать государственными символами и ценностями", - сказал депутат Ивано-Франковского горсовета Владимир Олийнык.

Люди держат плакаты с надписями "Украинский - единственный государственный язык", "Когда умирает язык-умирает нация".

Напомним, 7 июля Большая палата КСУ рассмотрит дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704–VIII".

Как отмечают авторы ходатайства, этот закон не соответствует ряду предписаний Основного закона, "поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

По убеждению нардепов, документ нарушает конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужены содержание и объем существующих прав и свобод.

Ранее сообщалось, что в столице Украины в День Конституции состоялось два митинга: на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты выступали против вмешательства в закон о языке. В то же время, на самом Майдане Независимости прошел марш против политических репрессий в Беларуси.

Россия Украина закон протест законопроект язык
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