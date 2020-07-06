Стало известно, кто будет исполнять обязанности главы АМКУ

Ольга Пещанская занимала должность первого заместителя главы ведомства

Ольга Пещанская занимала должность первого заместителя главы ведомства

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С 6 июля временно исполнять обязанности главы АМКУ будет Ольга Пещанская.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, передает RegioNews.

От сегодня и.о. Председателя АМКУ является Первый заместитель Председателя - государственная уполномоченная Ольга Пещанская", - говорится в сообщении.

Указом президента Украины от 2 сентября 2019 года она была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного.

Тогда же журналисты проекта "Наші гроші" писали, что Ольга Пещанская возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда уже бывший председатель АМКУ Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.

С подробной биографией новой руководительницы ведомства можно ознакомиться на сайте АМКУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада отправила в отставку главу АМКУ Юрия Терентьева.