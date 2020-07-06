В западных областях Украины решили ослабить карантин
К ослаблению карантина готовы Львовщина и Буковина
К ослаблению карантина готовы Львовщина и Буковина
Во Львовской и Черновицкой областям, а также в городе Киев разрешили ослабить карантин. В то же время еще 8 регионов страны к ослаблению карантина не готовы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Минздрава.
В связи с несоответствием критериям смягчения карантина не могут отменять ограничения: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области.
Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. По состоянию на 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мероприятий.
Напомним, на внеочередном заседании Львовской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений.
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