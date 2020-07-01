Шмыгаль заявил, что государство погасило все долги перед шахтерами

Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров

Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров

Фото: Кабмин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 1 июля, передает RegioNews.

По словам главы правительства, впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами.

Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 миллионов гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт", - сказал премьер.

Он добавил, что почти 40 тысяч рабочих получили надлежащую зарплату.

Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.