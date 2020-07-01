Шмыгаль заявил, что государство погасило все долги перед шахтерами
Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров
Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт.
Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 1 июля, передает RegioNews.
По словам главы правительства, впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами.
Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 миллионов гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт", - сказал премьер.
Он добавил, что почти 40 тысяч рабочих получили надлежащую зарплату.
Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.
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