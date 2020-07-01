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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июля 2020, 14:32 9

Шмыгаль заявил, что государство погасило все долги перед шахтерами

01 июля 2020, 14:32 9
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Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров
Зарплаты получили почти 40 тысяч шахтеров
Фото: Кабмин
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство погасило все долги перед шахтерами государственных шахт.

Об этом Шмыгаль сообщил во время заседания правительства 1 июля, передает RegioNews.

По словам главы правительства, впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами.

Еще в прошлую пятницу Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 миллионов гривен шахтерам государственных шахт. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт", - сказал премьер.

Он добавил, что почти 40 тысяч рабочих получили надлежащую зарплату.

Напомним, Шмыгаль ранее сообщил, когда ожидать окончания паводков на западе Украины.

Денис Шмыгаль шахтеры Кабмин Задолженность зарплаты
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