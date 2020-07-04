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На фронте 5 обстрелов из запрещенных минометов, обошлось без потерь
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июля 2020, 17:59 2

На фронте 5 обстрелов из запрещенных минометов, обошлось без потерь

04 июля 2020, 17:59 2
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Наши воины открывали прицельный огонь в ответ
Наши воины открывали прицельный огонь в ответ
Фото: flickr
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4 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника, потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня.

ООС сводка обстрелы война АТО Донбасс
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