На фронте 5 обстрелов из запрещенных минометов, обошлось без потерь

Наши воины открывали прицельный огонь в ответ

Наши воины открывали прицельный огонь в ответ

Фото: flickr

4 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника, потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня.