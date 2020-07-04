На фронте 5 обстрелов из запрещенных минометов, обошлось без потерь
4 июля в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи Катериновки враг открывал огонь из гранатометов различных систем, а утром неподалеку Орехово - из минометов 120-го калибра, пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
На подступах к Новотошковскому агрессор дважды обстреливал наших защитников из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Павлополя противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам противника, потери оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня.