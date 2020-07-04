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На фронті 5 обстрілів із заборонених мінометів, обійшлося без втрат
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 липня 2020, 17:59 2

На фронті 5 обстрілів із заборонених мінометів, обійшлося без втрат

04 липня 2020, 17:59 2
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Наші воїни відкривали прицільний вогонь у відповідь
Наші воїни відкривали прицільний вогонь у відповідь
Фото: flickr
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4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операціі об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника, втрати окупантів уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.

ООС звіт обстріли війна АТО Донбас
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