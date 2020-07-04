На фронті 5 обстрілів із заборонених мінометів, обійшлося без втрат
4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операціі об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.
На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника, втрати окупантів уточнюються", - йдеться в повідомленні.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.