На фронті 5 обстрілів із заборонених мінометів, обійшлося без втрат

Наші воїни відкривали прицільний вогонь у відповідь

Наші воїни відкривали прицільний вогонь у відповідь

Фото: flickr

4 липня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операціі об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника, втрати окупантів уточнюються", - йдеться в повідомленні.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню.