Движение по Южному мосту ограничат до конца лета: подробности
Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время
Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время
В Киеве в связи с ремонтом покрытия на Южном мосту с 3 июля по 30 августа по ночам будут ограничивать движение.
Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на пресс-службу КГГА.
Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение движения запланировано эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство работ будут проводить по ночам, чтобы уменьшить влияние на трафик.
Ранее сообщалось, что в Киеве городские власти планируют обустроить канатную переправу через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе