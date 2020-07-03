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03 июля 2020, 13:16 4

Движение по Южному мосту ограничат до конца лета: подробности

03 июля 2020, 13:16 4
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Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время
Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время
Фото из октрытых источников
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В Киеве в связи с ремонтом покрытия на Южном мосту с 3 июля по 30 августа по ночам будут ограничивать движение.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на пресс-службу КГГА.

Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение движения запланировано эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство работ будут проводить по ночам, чтобы уменьшить влияние на трафик.

Ранее сообщалось, что в Киеве городские власти планируют обустроить канатную переправу через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Киев мост ремонт дорог КГГА Ограничение
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