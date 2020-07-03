Движение по Южному мосту ограничат до конца лета: подробности

Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время

Известно, что движение будет ограничено частично и в ночное время

Фото из октрытых источников

В Киеве в связи с ремонтом покрытия на Южном мосту с 3 июля по 30 августа по ночам будут ограничивать движение.

Об этом сообщает RegioNews cо ссылкой на пресс-службу КГГА. Работники КП "Киевавтодормост" начинают текущий ремонт покрытия на Южном мосту. Работы должны выполнить в обоих направлениях движения. Частичное ограничение движения запланировано эти выходные в направлении Столичного шоссе", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство работ будут проводить по ночам, чтобы уменьшить влияние на трафик. Ранее сообщалось, что в Киеве городские власти планируют обустроить канатную переправу через Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

.