Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области 34-летней женщине сообщили о подозрении в попытке мошенничества с государственной программой "єВідновлення". Она пыталась получить жилищный сертификат стоимостью более 1,2 млн грн за здание, повреждение которого не было связано с боевыми действиями

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в ноябре 2025 года владелица дома в селе Коробчино Чугуевского района подала через приложение "Дия" заявление на получение компенсации за якобы уничтоженное в результате российской вооруженной агрессии жилье.

Для подтверждения права на выплату женщина предоставила технический отчет, в котором указывалось, что здание непригодно для эксплуатации из-за последствий боевых действий.

Однако комиссионное обследование и судебная строительно-техническая экспертиза установили, что несмотря на разрушение на уровне 92,5%, повреждения дома не связаны с попаданием боеприпасов, взрывом или действием взрывной волны. По этому адресу в соответствующий период обстрелы и боевые действия не фиксировали. Это подтверждают данные ГСЧС, правоохранительных органов и акт комиссионного обследования.

Комиссия отказала в предоставлении компенсации, поэтому получить жилищный сертификат стоимостью более 1,2 млн. грн женщине не удалось.

Следователи Чугуевского районного управления полиции при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - законченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах или совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.