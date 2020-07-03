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03 июля 2020, 14:26 3

В правительстве допускают переход школ и вузов на дистанционное обучение с сентября

03 июля 2020, 14:26 3
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В Кабмине работают над тем, чтобы дистанционное обучение было качественным
В Кабмине работают над тем, чтобы дистанционное обучение было качественным
Фото из октрытых источников
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Украина может перейти на дистанционное обучение в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Об этом во время Часа вопросов правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, мир готовится ко второй и третьей волне Covid-19, поэтому важно во время нарастающей пандемии иметь возможность обучать детей.

...поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что в правительстве работают над тем, чтобы это обучение было качественным и полноценным. Он считает, что дистанционное обучение — это только возможность.

Конечно, никто не отменяет и не собирается отменять классического традиционного образовательного процесса — это приоритет, мы также над ним работаем. В условиях умеренного развития эпидемии в Украине образовательный процесс будет начат с соблюдением элементов защиты детей, учителей - масочный режим, дистанция, дезинфекция", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров готовят специальные протоколы, которые будут определять дополнительные меры безопасности для учеников и студентов в новом учебном году.

Украина школа ученики Денис Шмыгаль обучение дисстанционное обучение
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