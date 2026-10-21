Россияне дважды атаковали предприятие в Чернигове: есть погибший и пострадавший
Во вторник, 21 октября, российские войска совершили две атаки на частное предприятие в Чернигове
Об этом сообщает Черниговский городской совет, передает RegioNews.
Первый удар враг нанес около 08:10 утра. Впоследствии, примерно в 11:05, оккупанты ударили по той же локации повторно. В результате второй атаки погиб человек.
Также известно об одном пострадавшем.
Напомним, в ночь на 21 октября российские войска атаковали беспилотниками Одесскую область. Враг ударил по энергетическим объектам и предприятию.
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